POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei schwer und einer leicht verletzten Person auf der B 198 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Am 05.08.2022, gegen 19:00 Uhr, ereignete sich auf der B 198 auf Höhe

der Einmündung Below ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten

PKW.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kam ein 19-jähriger mit seinem PKW

Skoda aus Richtung Below und fuhr nach rechts auf die B 198 in

Richtung Neustrelitz auf. Ein 51-Jähriger befuhr mit seinem PKW

Mercedes die B 198 aus Richtung Wesenberg kommend in Richtung

Neustrelitz. Der 51-Jährige konnte sein Fahrzeug nicht mehr

rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Skoda auf. Durch den Aufprall

wurde der Skoda auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kollidierte

dort mit einem entgegenkommenden PKW VW Golf. Der 19-jährige Fahrer

des Skoda und seine 15-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall

schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Der 32-jähriger

Golffahrer erlitt leichte Verletzungen. Alle Verletzten wurden in

umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Fahrer des Mercedes blieb

unverletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem 51-Jährigen ein

Atemalkoholwert von 1,30 Promille gemessen. Ihm wurde eine Blutprobe

entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Zur Klärung der genauen Unfallursache war auf Weisung der

Staatsanwaltschaft ein Mitarbeiter der DEKRA im Einsatz.

Die B 198 musste zur Unfallaufnahme, Bergung der Kraftfahrzeuge und

Reinigung der Straße für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt werden. An

allen drei Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der

Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Neben der Polizei

waren Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Wesenberg, drei

Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.



Holger Bahls

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



