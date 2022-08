POL-GÜ: Einbrecher stehlen Werkzeug aus Baucontainer

Güstrow (ots) -



Auf einem Baustellengelände an der Fachhochschule in Güstrow brachen unbekannte Täter einen Material- und Werkzeugcontainer auf und entwendeten hieraus Werkzeuge und Baumaterial. Im Rahmen der Tatortarbeit konnten die Beamten diverse Spuren sichern, die nun ausgewertet werden müssen.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf 10.000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei Güstrow hat die Ermittlungen zu dem Sachverhalt übernommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell