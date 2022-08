POL-HWI: ´Ansprechen eines Kindes in Neuburg´- aktueller Ermittlungsstand

Neuburg (ots) -



Die Kriminalpolizei hat den Sachverhalt "Verdächtiges Ansprechen eines 12-Jährigen" in Neuburg abschließend geprüft.



So sollte am vergangenen Dienstag (02. August 2022) ein Junge aus einem Fahrzeug heraus angesprochen worden sein. Nachdem die Kriminalpolizei ermittelte, teilt der Leiter des Kriminalkommissariats Olaf Seidlitz mit: "Es konnte der betroffene Fahrer ermittelt werden. Es gab einen nachvollziehbaren Hintergrund für das Ansprechen des Kindes und keine Anhaltspunkte für ein strafbares Handeln und somit auch keinen strafrechtlichen Hintergrund."

Dem betroffenen Mann war die Außenwirkung seines Handelns nicht bewusst. Er hat die Folgen des Ansprechens nicht bedacht.



Die Polizei nimmt jeden einzelnen solcher gemeldeten Fälle und insbesondere die Besorgnis der Betroffenen ernst. Im Folgenden sollen mögliche Verhaltenshinweise für entsprechende Situationen weiterhelfen.

Reden Sie mit Ihren Kindern über derartige Sachverhalte. Erklären Sie ihnen dabei auch, wie sie sich beim Ansprechen durch Unbekannte verhalten sollen.



Tipps für Kinder:



- Steige nie zu Fremden ins Auto.

- Wenn dir eine Situation komisch vorkommt merke dir das

verdächtige Auto und die Person und versuche sie später zu

beschreiben.

- Du solltest wissen, dass deine Eltern niemals jemand Fremden zur

Abholung bei deiner Schule beauftragen.

- Du darfst Nein sagen und das ist auch nicht unhöflich.

- Wenn es doch mal gefährlich erscheint, sei laut, damit andere

auf dich aufmerksam werden, laufe weg und klingle bei einem

Geschäft/Nachbar, bei dem du Hilfe holen kannst.



Dass das Bekanntwerden solcher Sachverhalte zur Verunsicherung bei Eltern führt, ist nachvollziehbar. Das Teilen von Whatsapp-Nachrichten und Facebook-Post, um andere Eltern zu "warnen", birgt jedoch die Gefahr der Verbreitung von Aussagen, die nicht den vorliegenden Fakten entsprechen.



