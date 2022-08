POL-GÜ: Kleingärtner mit Luftgewehr bedroht - Tatverdächtiger in Klinik

Güstrow (ots) -



Am gestrigen Abend sind eine 55-jährige Frau und ihr 57-jähriger Lebenspartner in einer Gnoiener Kleingartenanlage durch einen 54-Jährigen mit einem Luftdruckgewehr bedroht worden.



Gegen 20:30 Uhr wurden die Geschädigten auf den Tatverdächtigen aufmerksam, als dieser mit geschulterter Waffe durch die Kleingartenanlage in Gnoien lief. Als der tatverdächtige Deutsche die Geschädigten sah, drang er unvermittelt und äußerst aggressiv in die Gartenparzelle der Geschädigten ein, richtete die Waffe mehrfach auf den 57-Jährigen und bedrohte beide mit der Aussage sie zu töten. Die geschädigte Frau konnte fliehen und die Polizei alarmieren, während Ihr Partner durch den psychisch auffälligen Mann körperlich angegriffen und leicht verletzt wurde. Als die Polizeibeamten eintrafen, hatte sich sich der gebürtige Teterower in dessen Gartenparzelle zurückgezogen. Hier konnte er später durch die Beamten überwältigt und gefesselt werden.



Bei der sich anschließenden Durchsuchung des Gartenhauses stellten die Beamten u.a. das Luftdruckgewehr, einen Schlagstock sowie ein Messer sicher. Eine Blutprobenentnahme wurde ebenfalls durchgeführt.



Der in Nordrhein-Westfalen lebende Mann war bereits in den vergangenen Tagen polizeilich in Erscheinung getreten. Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er zur weiteren ärztlichen Behandlung freiwillig in eine psychiatrische Einrichtung des Klinikums Güstrow gebracht.



Die Kriminalpolizei Güstrow hat die Ermittlungen zu dem Sachverhalt übernommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Florian Müller

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell