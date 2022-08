POL-HWI: Schwerer Verkehrsunfall mit sechs Verletzten auf der Westtangente in Wismar

Wismar (ots) -



Am frühen gestrigen Donnerstagabend (04. August) kam es zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der B 106 bei dem drei Beteiligte leicht und drei schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt wurden.



Gegen 17:00 Uhr befuhr ein 61-jähriger polnischer Fahrzeugführer mit seinem Ford die B 106 in Wismar in Richtung Rothentor.

Ein Rettungswagen, welcher sich im Einsatz befand, soll ersten Erkenntnissen zu Folge in der Gegenrichtung unter Nutzung der Sondersignale hinter einem Lkw in Richtung Gägelow gefahren sein.

Während der RTW den Lkw überholte bremste die 54-jährige Skodafahrerin, welche vor dem Ford ebenfalls in Richtung Rothentor fuhr ab, und verzögerte die Geschwindigkeit. Der Fordfahrer setzte zum Überholen auf die Gegenfahrbahn an und erkannte den RTW offenbar zu spät, sodass ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden konnte. Infolge der Kollision schleuderte der Pkw Ford anschließend gegen den Skoda. Der Lkw wurde lediglich leicht beschädigt.



Die eingesetzten Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Wismar Friedenshof sowie der Berufsfeuerwehr Wismar befreiten den eingeklemmten Mann aus seinem Ford, er, die Skodafahrerin sowie ein 24-jähriger RTW-Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der 65-jährige Beifahrer des Fords, die 13-jährige Mitfahrerin des Skodas sowie der Beifahrer des RTWs wurden leichtverletzt.

Ein zwischenzeitlich angeforderter Rettungshubschrauber wurde letztlich nicht benötigt.



Ein Sachverständiger der DEKRA wurde zur Begutachtung der Unfallstelle angefordert.



Alle Pkws sowie der RTW waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch mehrere Abschleppunternehmen geborgen. Es entstand ein Sachschaden von über 60.000 Euro. Die B 106 war zwischenzeitlich über vier Stunden vollgesperrt.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattfindet, handelt es sich bei den beteiligten Personen um deutsche Staatsangehörige.



