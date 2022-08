POL-HST: Transporter rollt in den Ribnitzer Hafen

Details anzeigen Bildquelle: Polizei Ribnitz-Damgarten Bildquelle: Polizei Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am Freitag, dem 05.08.2022 lag im Bereich des Ribnitzer Hafens plötzlich ein Transporter im Wasser. Was war passiert?



Mitarbeiter einer Baufirma stellten ihr Firmenfahrzeug im Ribnitzer Hafen in der Nähe eines Radweges ab. Gegen 10:25 Uhr bemerkten sie, dass der Transporter in Richtung Wasser rollte und hineinfiel. Die beiden 33 und 45 Jahre alten Bauarbeiter waren machtlos, sodass nur noch die Verständigung eines Abschleppunternehmens blieb. Mit einem Kran wurde der Transporter schlussendlich aus dem Wasser gezogen. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.



