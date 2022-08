POL-HRO: Tatverdächtiger nach versuchtem Einbruch gestellt

Rostock (ots) -



Ein 41-Jähriger, der dabei beobachtet worden war, wie er sich an der Hauseingangstür eines Einfamilienhauses zu schaffen machte, konnte von der Rostocker Polizei gestellt werden.



Eine Anwohnerin hatte in der Nacht zum Freitag gegen 02:00 Uhr eine auffällige Person in Rostock-Brinckmansdorf bemerkt und die Beamten informiert. Aufgrund einer detaillierten Personenbeschreibung konnte der Deutsche im Umfeld an einer Bushaltestelle festgestellt werden.



Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Beamten Einbruchswerkzeug vor. Der 41-Jährige wurde zu weiteren polizeilichen Maßnahmen zum Polizeirevier Dierkow verbracht.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls übernommen.



