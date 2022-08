POL-ANK: Garagenbrand in Zinnowitz

Details anzeigen Brand in Zinnowitz Brand in Zinnowitz

Zinnowitz (ots) -



Bei einem Brand einer Garage im Garagenkomplex "Am Erlengrund" in Zinnowitz ist gestern Nacht (04.08.2022, 22:45 Uhr) ein Schaden von etwa 5.000 Euro entstanden. Zur Brandbekämpfung waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Trassenheide, Zempin und Zinnowitz im Einsatz. Erste Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass ein technischer Defekt an einem BMW, der sich in der Garage befand, wahrscheinlich ist. Zuvor wurden durch den 18-jährigen deutschen Eigentümer Arbeiten an dem Fahrzeug durchgeführt. Durch den Brand wurden der BMW sowie diverse weitere Gegenstände komplett zerstört. Auch die benachbarten Garagen wurden durch das Feuer beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen und war zur Spurensicherung im Einsatz.



