POL-HST: Schneller als die Polizei (erlaubt)

Am Donnerstag, dem 04.08.2022 gegen 09:45 Uhr befuhren zwei Polizisten der besonderen Verkehrsüberwachung des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Grimmen mit dem LKW-Kontrollwagen die Landesstraße 296 zwischen Altefähr und Rambin auf Rügen.



Während der Streifenfahrt fiel den Beamten bei einer eigenen Geschwindigkeit von etwa 80 Kilometern pro Stunde (km/h) ein LKW mit Anhänger auf, welcher auf der parallel verlaufenden Bundestraße 96 in gleicher Richtung fuhr. Sie wunderten sich, dass dieser schneller als der Streifenwagen unterwegs war.



Das Problem: ab siebeneinhalb Tonnen zulässigem Gesamtgewicht dürfen LKWs auf der B96 auf Rügen maximal 60 km/h fahren. Es handelt sich laut Verkehrszeichen (331.1) zwar um eine Kraftfahrstraße, die Fahrspuren auf der B96 sind hier jedoch nicht baulich voneinander getrennt, wie es zum Beispiel zwischen Stralsund und der Autobahn 20 der Fall ist. Es fehlt eine Leitplanke die beide Fahrtrichtungen voneinander trennt.



Die Folge: die Polizisten stoppten den LKW in Bergen und unterzogen den Fahrzeugführer und das Fahrzeuggespann einer Verkehrskontrolle. Nach Auslesen des digitalen Kontrollgerätes ergab sich eine Geschwindigkeit von 90 km/h. Abzüglich der Toleranz ergibt sich so eine Überschreitung von 24 km/h. Der Fahrzeugführer, ein 26-jähriger polnischer Staatsbürger, entrichtete vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von fast 180 Euro zur Durchführung des Bußgeldverfahrens.



