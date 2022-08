POL-ANK: Zwei Motorradfahrer bei Verkehrsunfall nahe Kemnitz schwer verletzt

Greifswald (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall auf der L 262 in der Nähe von Kemnitz (bei Greifswald) sind heute Vormittag (04.08.2022, 09:20 Uhr) zwei Personen schwer verletzt worden. Nach ersten Informationen der Polizei fuhr ein 61-jähriger Motorradfahrer von Brünzow aus in Richtung Kemnitz. Kurz vor dem Abzweig Neuendorf übersah er ein verkehrsbedingt wartendes Auto der Marke Volvo und fuhr auf das Fahrzeug auf. Durch den Aufprall wurde die 61-jährige Soziusfahrerin über den Volvo geschleudert und prallte gegen davor stehenden PKW der Marke Subaru.



Der Motorradfahrer sowie die Soziusfahrerin wurden schwer verletzt, waren jedoch ansprechbar. Sie mussten durch deinen Rettungshubschrauber ins Uniklinikum nach Greifswald geflogen werden. Auch die 44-jährige Fahrerin des Volvo wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.



Das Motorrad der Marke BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. Während der Maßnahmen von Polizei und Rettungsdienst war die Unfallstelle für ca. 45 Minuten komplett gesperrt.



Alle Personen hatten die deutsche Staatsangehörigkeit.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Andrej Krosse

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell