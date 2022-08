POL-HRO: Tausende Euro durch TAN-Betrug erbeutet

Schwerin (ots) -



In Teilen Westmecklenburgs ist es in den vergangenen zwei Wochen

erneut zu Betrugsfällen mit unterschiedlichen Vorgehensweisen

gekommen. Dabei konnten die Täter jeweils mehrere Tausend Euro

erbeuten.



Nachdem Betrüger zuletzt durch falsche WhatsApp Nachrichten

angeblicher Enkel oder Kinder auffielen, kam es in den vergangenen

zwei Wochen zusätzlich zu Betrugsfällen im Internet. Während die

Geschädigten ihr Online-Banking bedienten, erhielten sie auf der

Startseite eine Aufforderung zur Eingabe einer TAN. Als Erklärung für

das unübliche Vorgehen wurde die Erneuerung der Homepage angegeben.

Nach der TAN-Eingabe folgten ungewollte Abbuchungen. Die Taten

ereigneten sich in den Bereichen Schwerin und Ludwigslust.



Eine weitere, ähnliche Masche ereilte einen 60-Jährigen aus

Wittenförden (bei Schwerin). Ein angeblicher Mitarbeiter einer Bank

rief ihn an und versprach, scheinbar widerrechtlich abgebuchtes Geld

zurücküberweisen zu können. Auch er forderte vom Geschädigten eine

TAN. Nachdem der Geschädigte die TAN bestätigte, wurden ihm 1.900

Euro abgebucht. Der Geschädigte reagierte schnell und kontaktierte

seine Hausbank. Dank seiner Reaktion gelang es der Bank, den Betrag

zurückzubuchen.



Unsere Tipps für Ihre Sicherheit



- Bankmitarbeiter oder Polizeibeamte werden niemals persönliche oder

Kontodaten am Telefon erfragen und nach keiner Geheimzahl (PIN)

oder Transaktionsnummer (TAN) verlangen

- Geben Sie daher keine privaten Bankkontodaten, Kreditkartendaten,

TAN-Nummern oder andere Zugangsdaten heraus

- Vergewissern Sie sich im Zweifel bei ihrer Hausbank, ob ein Anruf

tatsächlich von dort kommt; auch angezeigte Telefonnummern können

manipuliert sein

- Wählen Sie bei einem Rückruf nur die Ihnen bekannte Telefonnummer

der Bank (keine Rückruffunktion)

- Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Transaktionen, nur durch schnelles

Kontaktieren der Bank können Abbuchungen ggf. zurückgebucht werden

- Vergewissern Sie sich bei einer ungewohnten Online-Banking-Seite

bei ihrer Bank

- Erstatten Sie Strafanzeige der bei Polizei



Weitere nützliche Tipps finden Sie hier:

https://fcld.ly/hgeinhx



