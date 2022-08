POL-ANK: 167 Geschwindigkeitsverstöße an einem Tag registriert

Vorpommern-Greifswald (ots) -



Zum gestrigen Auftakt der themenorientierten Verkehrskontrollen der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" haben die Beamten der Polizeiinspektion Anklam im gesamten Landkreis Vorpommern-Greifswald insgesamt 167 Geschwindigkeitsverstöße registriert. Den Negativrekord mussten die Beamten der Besonderen Verkehrsüberwachung gestern Abend (03.08.2022) bei einer Kontrolle an der B 109 bei Zarnekow (zwischen Anklam und Greifswald) feststellen. Ein Autofahrer fuhr anstatt der dort maximal zulässigen 70 km/h mit 133 km/h durch die Lichtschranke. Der Fahrer hat nun mit einem Bußgeld von mindestens 480 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot zu rechnen. Die "Fahren.Ankommen.LEBEN!"-Kontrollen mit dem Schwerpunkt "Geschwindigkeit" werden noch den ganzen Monat August fortgeführt.



