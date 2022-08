POL-HRO: Festnahme eines per Haftbefehl gesuchten Straftäters

Rostock (ots) -



Am frühen Mittwochmorgen kam es zu einem Polizeieinsatz im Rostocker Stadtteil Groß Klein, bei dem ein per Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen werden konnte.



Der 31-Jährige war zur Festnahme ausgeschrieben, weil er eine Haftstrafe von einem Jahr und zwei Monaten wegen Körperverletzung und Betrugs nicht angetreten hatte. Zivilen Fahndern war es nach umfangreichen Ermittlungen gelungen, den Aufenthaltsort des Rostockers zu ermitteln. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Rostocker Waffen in der Wohnung hatte, wurden SEK-Beamte hinzugezogen. Gegen 06:00 Uhr konnte der Deutsche festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Waldeck verbracht werden, um dort seine offene Freiheitsstrafe anzutreten.



Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung konnten die Beamten zwei Schreckschusswaffen sowie Betäubungsmittel sicherstellen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell