POL-NB: Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung nach 83-jährigen Mann in Sellin

Der 83-jährige Mann wurde durch Einsatzkräfte des Polizeireviers Sassnitz in Göhren auf Rügen wohlbehalten angetroffen und ist wieder bei seiner Familie.

Vielen Dank an die Medienschaffenden für die Veröffentlichungen. Bitte löschen Sie die personenbezogenen Daten.



