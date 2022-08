POL-HRO: Brand eines Traktors mit Ballenpresse

Lohmen (ots) -



Am 03.08.2022, gegen 18:00 Uhr, geriet auf einem Feld bei Oldenstorf,

Bereich Lohmen (LK Rostock) ein Traktor mit einer Ballenpresse

aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Die Feuerwehren aus den

umliegenden Gemeinden rückten mit 47 Kameraden und sechs Fahrzeugen

an. Der Brand hatte bereits auf den Stoppelacker übergegriffen und

sich auf zirka 1,5 Hektar ausgebreitet. Der Flächenbrand konnte

schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die landwirtschaftlichen

Maschinen brannten allerdings in voller Ausdehnung, so dass nur noch

ein kontrolliertes Abbrennen möglich war. Der entstandene Schaden

beläuft sich auf zirka 350.000 EUR.



PHK Bernhardt, Polizeihauptrevier Güstrow



