Öffentlichkeitsfahdung nach einem 15-jährigen Mädchen aus Greifswald

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Vermisstensuche nach der 15-jährigen Julie Rieke Zinc. Die Vermisste hat am 02.08.2022, gegen 23:00 Uhr, die elterliche Wohnung im Gartenweg in Greifswald verlassen. Es ist möglich, dass sich die Vermisste in Hamburg aufhält oder dahin unterwegs ist.

Julie Rieke ist ca. 1,80 m groß und von schlanker Gestalt. Sie trägt wahrscheinlich schwarze Oberbekleidung und ein schwarzes Kopftuch. Weiterhin hat sie eine feste Zahnspange.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, wendet sich bitte an das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834-540-224/ 225, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.