POL-SN: Zwei Leichtverletzte in Schwerin nach Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad

Nach dem Zusammenstoß mit einem Pkw wurden am 2.8. gegen 11.30 Uhr ein 72-jähriger Motorradfahrer sowie sein mitfahrender 9-jähriger Enkel leichtverletzt. Der Unfall ereignete sich in Schwerin-Lewenberg im Bereich der Einmündung Wismarsche Straße/ Dr.-Georg-Benjamin-Straße.

Ein 80-Jähriger aus Schwerin wollte mit seinem Ford aus der Wismarschen Straße nach links in die Dr.-Georg-Benjamin-Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Motorrad der Marke Suzuki, auf dem ein 72-jähriger Mann aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim stadtauswärts mit seinem 9-jährigen Enkel unterwegs war.



Der Motorradfahrer sowie sein Enkel verletzten sich bei dem Unfall leicht.



Alle Beteiligte sind deutsche Staatsangehörige.



Es entstand zudem Sachschaden in geschätzter Höhe von ca. 7000 Euro.

Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden vom Kriminalkommissariat Schwerin aufgenommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell