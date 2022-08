POL-ANK: Autofahrer mit 2,02 Promille in Gützkow gestoppt

Gützkow (ots) -



Ein Kontaktbeamter der Polizeistation Gützkow hat gestern Nachmittag (02.08.2022, 15:55 Uhr) einen betrunkenen Autofahrer im Bereich der Pommerschen Straße in Gützkow aus dem Verkehr gezogen. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde bei dem 39-jährigen Suzuki-Fahrer ein Alkoholvortest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,02 Promille, woraufhin eine Blutprobenentnahme im Wolgaster Krankenhaus folgte und der Führerschein sichergestellt wurde. Außerdem muss sich der 39-Jährige nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.



