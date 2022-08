POL-NB: Waldstück bei Zempin (Insel Usedom) brennt

Details anzeigen Waldbrand Zempin2 Waldbrand Zempin2

Heringsdorf (Usedom) (ots) -



Aus bisher unbekannte Ursache brannte am 02.08.2022 gegen 20.00 Uhr ein Waldstück bei Zempin auf der Insel Usedom. Die eingesetzten Feuerwehren der Umgebung konnten das Feuer recht schnell löschen. Ein Kieferjungbestand wurde auf 500 bis 1000 m² in Mitleidenschaft gezogen. Der zuständige Förster schätzt den eingetretenen Sachschaden auf etwa 20.000 EUR. Die zuständige Kriminalpolizei Heringsdorf ermittelt nun wegen Brandstiftung,



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell