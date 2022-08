POL-GÜ: Schwerer Verkehrsunfall auf BAB 19

Güstrow (ots) -



Am heutigen Tage, gegen 11:50 Uhr, ereignete sich auf der BAB 19 auf Höhe der Anschlussstelle Malchow ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem vier erwachsene Personen leicht sowie zwei Kinder schwer verletzt worden sind.

Laut derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der 24-jährige Fahrer eines PKW die Autobahn in Richtung Rostock, als er das Ende eines Verkehrsstaus übersah und mit hoher Geschwindigkeit auf einen stehenden PKW auffuhr. Aufgrund des starken Aufpralls wurden zwei weitere Fahrzeuge in den Unfall involviert. Zur Verkehrsunfallermittlung befindet sich neben den eingesetzten Rettungskräften die DEKRA am Einsatzort.



Die schwer verletzten Kinder wurden mittels zweier Rettungshubschrauber in eine Klinik zur weiteren ärztlichen Untersuchung gebracht.



Die Autobahn ist aufgrund der noch andauernden Bergungsarbeiten weiterhin voll gesperrt. Der vorläufig festgestellte Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell