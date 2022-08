POL-ANK: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall auf der Insel Usedom schwer verletzt

Heringsdorf (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall auf der L 266 am Ortseingang Bansin (Insel Usedom) ist heute Mittag (02.08.2022, 12:05 Uhr) eine Person verletzt worden. Nach ersten Informationen der Polizei kam der 64-jährige Skoda-Fahrer aus Richtung Ückeritz und bog am Ortseingang von Bansin nach links ab. Dabei übersah er den entgegenkommenden 28-jährigen Motorradfahrer, welcher daraufhin gegen die rechte Fahrzeugseite des SUV prallte. Der Mann wurde dabei schwer verletzt und musste durch deinen Rettungshubschrauber ins Uniklinikum nach Greifswald geflogen werden. Der Skoda-Fahrer sowie seine Beifahrerin blieben unverletzt. Der SUV und das Motorrad waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Während der Maßnahmen von Polizei und Rettungsdienst war die Unfallstelle für ca. ein Stunde zum Teil komplett und zum Teil halbseitig gesperrt.



