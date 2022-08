POL-HRO: Rostocker Polizei stoppt Autofahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Rostock (ots) -



Unter Drogen und betrunken war ein 38-Jähriger in Rostock unterwegs, als er von einer Polizeistreife kontrolliert wurde.



Der Rostocker geriet ins Visier der Beamten, da er bereits am 16.07.2022 bei einer Verkehrskontrolle mit 1,76 Promille gestoppt worden war. Am Montagabend gegen 22:30 Uhr wurde der Deutsche nun erneut auf der J.-Curie-Allee von den Beamten kontrolliert. Bei einer durchgeführten Atemalkoholkontrolle wurde ein Wert von 1,34 Promille gemessen. Der Fahrzeugschlüssel wurde beschlagnahmt und eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Dabei stellten die Beamten eine weiße, pulverförmige Substanz an der Nase des 38-Jährigen fest. Ein freiwilliger Drogenvortest zeigte dann an, dass der Rostocker nicht nur alkoholisiert unterwegs war, sondern auch Betäubungsmittel konsumiert hatte.



Entsprechende Ermittlungsverfahren gegen ihn wurden eingeleitet und die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock dauern weiter an.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell