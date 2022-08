POL-LWL: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Dabel (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 16 bei Dabel sind am Montagnachmittag vier Personen verletzt worden, eine davon schwer. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 43-jährige türkische Autofahrerin auf der Landesstraße 091 in Richtung Dabel gefahren sein, als sie mit einem auf der Landesstraße 16 fahrenden PKW zusammenstieß. Durch die Kollision wurde der PKW gegen ein weiteres, an der Kreuzung wartendes, Auto geschleudert und der 55-jährige deutsche Fahrer leichtverletzt. In dem wartenden PKW befand sich eine 32-jährige deutsche Autofahrerin mit ihrem Kleinkind. Die 43-Jährige wurde durch den Unfall schwerverletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 32-Jährige und ihr Kind wurden ebenfalls leichtverletzt. Alle drei Leichtverletzten kamen in umliegende Krankenhäuser. Dem Unfallhergang zufolge, soll die 43-Jährige vermutlich die Vorfahrt im Kreuzungsbereich missachtet haben. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 65.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Landesstraße 16 für ca. zwei Stunden gesperrt werden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell