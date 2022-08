POL-HST: PKW kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit Verkehrszeichen

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am Montag, dem 01.08.2022 gegen 17:45 Uhr ereignete sich im Ostseebad Ahrenshoop ein schwerer Verkehrsunfall.



Laut derzeitigem Kenntnisstand kam ein 60-jähriger Deutscher mit seinem PKW Opel auf der Landesstraße 21 in Fahrtrichtung Wustrow in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit zwei Verkehrsschildern und kam anschließend zum Stillstand. Der 60-Jährige und die weiteren drei Insassen- die Ehefrau und zwei Enkelkinder- aus Baden-Württemberg blieben unverletzt.



Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Mathias Müller

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell