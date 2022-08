POL-GÜ: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Jördenstorf

Güstrow (ots) -



Nur dem leichten Schlaf eines Bewohners eines Mehrfamilienhauses in Jördenstorf ist es zu verdanken, dass bei dem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Jördenstorf nicht Schlimmeres passiert ist.

Kurz nach Mitternacht ist der Mann wach geworden und nahm dabei Brandgeruch wahr. Als er sich auf die Suche nach der Ursache machte, stellte er das Feuer in einem Kellerverschlag fest. Sofort alarmierte er die Feuerwehr und machte sich anschließend daran, seine Nachbarn zu wecken.

Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei standen die Anwohner dann schon vor dem Haus, welches in drei Aufgängen 30 Wohnungen hat. Diese konnten erleichtert sehen, dass die Kameraden der Feuerwehr Jördenstorf den Brand schnell löschen konnten.

Durch den Brand erlitt ein 45-jähriger Bewohner des Hauses eine Rauchgasvergiftung, die vor Ort durch angeforderte Rettungssanitäter behandelt wurde. Anschließend wurde der Verletzte zur Beobachtung mit ins Krankenhaus genommen, ist aber nach ersten Informationen nur leicht verletzt.

Nachdem sich der Rauch verzogen hatte, konnte die Anwohner wieder in ihre Wohnungen.

Zur Ermittlung der Brandursache wurde noch in der Nacht die Kriminalpolizei aus Rostock hinzugezogen.



