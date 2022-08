POL-GÜ: Transporter bei Verkehrsunfall schwer beschädigt

Güstrow (ots) -



Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Transporter schwer beschädigt wurde, kam es in den frühen Morgenstunden am Dienstag bei Groß Wokern im Landkreis Rostock.

Der 55-jährige Fahrer eines Citroen Jumpy fuhr von Groß Wokern in Richtung Krakow am See, als ihm in einer leichten Linkskurve ein LKW mit Anhänger entgegenkam. Aufgrund der unebenen Fahrbahn in diesem Bereich schaukelte sich vermutlich der Anhänger des Scania- LKW auf, scherte dabei in die Mitte der Fahrbahn aus und drückte den Transporter von der Fahrbahn. Der ebenfalls 55jährige Fahrer des LKW sah im Rückspiegel, wie der Transorter die Fahrbahn verließ und stoppte sofort.

Bei diesem Unfall blieben zum Glück beide Fahrer unverletzt. Am Citroen entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden, den die Polizei mit zirka achttausend Euro beziffert. Am LKW und seinem Anhänger entstand nur geringer Sachschaden.



Olaf Gärtner



Polizeihauptkommissar



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell