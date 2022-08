POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Kradfahrer fährt gegen einen Baum

Bergen (LK VR) (ots) -



Am 29.07.2022 um 13.30 Uhr kam es auf der K 13 zu einen schweren Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Deutscher aus Bergen befuhr mit einem Kraftrad die L 29 aus Richtung Poseritz und bog nach rechts auf die K 13 Richtung Puddemin ab. Am Ausgang einer Rechtskurve stieß er gegen einen linken Straßenbaum. Er selbst erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Das erheblich beschädigte Krad wurde abgeschleppt. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

Der Fahrer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es wurde Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca 1000 Euro.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

Telefon: 0395 5582 2131

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell