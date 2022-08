POL-SN: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden nach Zusammenstoß zwischen Pkw und Straßenbahn

Schwerin (ots) -



Heute Morgen gegen 5.30 Uhr kam es in Schwerin zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden:



Der 47-jährige Fahrer eines Pkw befuhr die Lennéstraße in Richtung Ludwigsluster Chaussee.



Als er die Straßenbahnschienen mit seinem Wagen überquerte, kam es zum Zusammenstoß mit der stadteinwärts fahrenden Straßenbahn. Personen wurden hierbei nicht verletzt, es kam jedoch zu erheblichem Sachschaden in geschätzter Höhe von ca. 60.000 Euro.



Die Bahn konnte ihre Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen; der Wagen des 47-jährigen Deutschen aus Schwerin musste abgeschleppt werden.



Der Bahnübergang ist mit einer Lichtzeichenanlage versehen. Die Ermittlungen der Unfallursache wurden vom Kriminalkommissariat Schwerin aufgenommen.



