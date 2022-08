POL-HWI: Mehrere alkoholisierte Fahrzeugführer am Wochenende

Nordwestmecklenburg (ots) -



Am zurückliegenden Wochenende, von Freitag, 29. Juli bis zum Sonntag, 31. Juli stellten Streifenbeamte im Bereich der Polizeiinspektion Wismar mehrere Verkehrsstraftaten und -ordnungswidrigkeiten fest.



Im Verlauf des Wochenendes wurden 10 Fahrzeugführer, die unter dem Einfluss von Alkohol ihr Fahrzeug führten, festgestellt. Zudem wurden drei weitere, die unter dem Einfluss berauschender Mittel mit ihrem Fahrzeug unterwegs waren, durch Polizeikräfte kontrolliert. Die Polizei zählte darüber hinaus vier Unfälle im Zusammenhang mit Alkoholkonsum.



So kontrollierten die Beamten in Wismar am Freitagabend unter anderem einen 57-jährigen Fahrradfahrer in der Poeler Straße. Eine Alkoholmessung bei dem Ukrainer ergab einen Wert von 2,05 Promille.



Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer wurde am Sonntagnachmittag in der Dahlmannstraße angetroffen und kontrolliert. Der Dacia-Fahrer hatte einen Atemalkoholwert von 1,56 Promille und war bereits nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis.



Am Freitagabend gegen 23:15 Uhr zeigte das Messgerät einen Wert von 1,64 Promille bei einem 46-jährigen Fahrzeugführer an, welcher zwischen Dassow und Pötenitz unterwegs war. Der Opelfahrer verlor vermutlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr, woraufhin es offenbar zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw kam. Ein Schaden von 12.000 Euro entstand. Alle Beteiligten blieben unverletzt.



In den frühen Morgenstunden des 30. Juli 2022 fuhr die Polizei Gadebusch zur Unfallaufnahme nach Krembz. Dort war ein 33-jähriger Golf-Fahrer offenbar von der Straße abgekommen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der leichtverletzte Fahrer wies einen Atemalkoholwert von 1,59 Promille auf. Es entstand ein Schaden von circa 8000 Euro.



In Wismar verlor offenbar eine 53-Jährige die Kontrolle über ihren Pkw und fuhr im Birkenweg mehrere Fahrzeuge an. Als die Wismarer Einsatzkräfte die vom Unfallort geflüchtete Fahrzeugführerin zu Hause antrafen, stellten sie Atemalkohol fest. Eine Messung ergab einen Wert von 1,17 Promille. Hier entstand ein Schaden von über 12.000 Euro.



In allen Fällen leitete die Polizei Ermittlungsverfahren ein, ordnete Blutprobenentnahmen an und stellte die Führerscheine der deutschen Beschuldigten sicher.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattfindet, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell