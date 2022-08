POL-HRO: Falschgeld in Rostock: entscheidender Hinweis aus der Bevölkerung

Rostock (ots) -



Nur wenige Minuten, nachdem die Fahndung zu zwei Männern am Freitag, 29. Juli 2022, veröffentlicht wurde, konnten diese auch schon bekannt gemacht werden. Der entscheidende Hinweis kam aus der Bevölkerung.



Die zwei Rostocker im Alter von 18 und 19 Jahren werden verdächtigt, seit Anfang Juni in mindestens 60 Fällen falsche 20 und 50 Euro Banknoten in den Zahlungsverkehr in und um Rostock gebracht zu haben. Zur Motivation äußerten sich die zwei Abiturienten nicht, beide sind polizeilich unbekannt. Bei den Durchsuchungen konnte Beweismaterial sichergestellt werden. Dieses wird nun ausgewertet.



Es ist nicht auszuschließen, dass noch mehr Falschgeld im Umlauf ist.

Informationen zum richtigen Verhalten bei Zweifeln an der Echtheit von Banknoten finden Sie hier: https://www.bka.de/DE/IhreSicherheit/RichtigesVerhalten/Falschgeld/falschgeld_node.html



Für die umfangreichen und vor allem schnellen Hinweise seitens der Bevölkerung bedankt sich die Kriminalpolizeiinspektion Rostock ausdrücklich!



