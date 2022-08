POL-HRO: Streifenwagen mit Steinen beworfen und beschädigt - Tatverdächtige gestellt

Rostock (ots) -



Zwei Streifenwagen der Rostocker Polizei sind am gestrigen Sonntag mit Steinen beworfen und beschädigt worden. Drei deutsche Tatverdächtige im Alter zwischen 13 und 16 Jahren konnte die Polizei noch in unmittelbarer Nähe stellen.



Die Fahrzeuge waren auf dem Gelände des Polizeireviers Lichtenhagen abgestellt. Das Trio hatte gegen 17:30 Uhr Steine auf die Fahrzeuge geworfen und flüchtete anschließend in Richtung Möllner Straße. Bei einem Fahrzeug wurde die Windschutzscheibe beschädigt. Ein weiterer Funkstreifenwagen wurde im Bereich des Kotflügels von den Steinen getroffen. Der Schaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.



Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten bzw. Betreuer übergeben. Das Kriminalkommissariat Rostock hat die Ermittlungen übernommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell