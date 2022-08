POL-HRO: Aktion ´BREMS DICH! - Schule hat begonnen´ in Rostock gestartet

Details anzeigen Foto: Polizeiinspektion Rostock Foto: Polizeiinspektion Rostock

Die Rostocker Polizeiinspektion hat heute gemeinsam mit der Verkehrswacht Rostock im gesamten Stadtgebiet neongelbe Spannbänder mit der Aufschrift "BREMS DICH!- Schule hat begonnen" angebracht.



Zwei Wochen vor dem 1. Schultag in Rostock sollen mit der Aktion "BREMS DICH!" alle Verkehrsteilnehmer auf den baldigen Schulstart aufmerksam gemacht und zu einer rücksichtvollen und vorausschauenden Fahrweise sensibilisiert werden. Die Banner werden vor Schulen, Polizeirevieren, Autohäusern und weiteren Einrichtungen in allen Rostocker Stadtteilen aufgehängt. Insgesamt werden in diesem Jahr 25 Banner angebunden. Diese werden vier Wochen im Rostocker Stadtgebiet zu sehen sein.



https://www.verkehrswacht-medien-service.de/grundschule/mein-schulweg-kl-1/schulweg/brems-dich-schule-hat-begonnen/ abgerufen werden.



