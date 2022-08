POL-HRO: Festnahme nach Drogenfund - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Details anzeigen Übersicht der aufgefundenen Gegenstände Übersicht der aufgefundenen Gegenstände

Rostock (ots) -



Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rostock und des

Polizeipräsidiums Rostock



Durch die Rostocker Kriminalpolizei sind am Donnerstag, 04.Juli, die

Wohnungen dreier Männer in Güstrow durchsucht worden. Dabei konnten

die Beamten mehr als ein Kilogramm verschiedener Betäubungsmittel

auffinden. Das Amtsgericht Rostock erließ auf Antrag der zuständigen

Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den Haupttatverdächtigen.





Nach intensiven Ermittlungen ist es der Rostocker

Kriminalpolizeiinspektion gelungen, die drei Tatverdächtigen zu

ermitteln. Sie stehen im Verdacht monatelang mit Betäubungsmitteln in

nicht geringer Menge gehandelt zu haben. Mit Beschluss des

Amtsgerichts Rostock wurden am Donnerstag die Wohnungen der deutschen

Männer im Alter zwischen 25 und 37 Jahren durch die

Kriminalinspektion Rostock und der Bereitschaftspolizei durchsucht.

Dabei konnten die Beamten etwa 1.500 g Amphetamin, 500

Ecstasy-Tabletten, diverse andere Betäubungsmittel, Waffen,

Zigaretten und 2.000 Euro Bargeld auffinden und beschlagnahmen.

Der 25-jährige Haupttatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und

auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Rostock am Freitag dem

Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.



