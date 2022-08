POL-LWL: Auto fährt frontal gegen Baum (Ergänzungsmeldung)

Wittenburg (ots) -



Bei dem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der Landesstraße 05 zwischen Wittenburg und Lehsen ist der 43-jährige polnische Autofahrer schwerverletzt in ein Krankenhaus geflogen worden. Die Unfallursache ist bislang unbekannt. Der Autofahrer soll alleinbeteiligt aus einer Rechtskurve nach links von der Straße abgekommen und anschließend mit einem Baum kollidiert sein. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht benannt werden. Sobald die Beräumung der Unfallstelle abgeschlossen ist, wird die Landesstraße 05 in Kürze wieder freigegeben.



