POL-LWL: Auto fährt frontal gegen Baum (Erstmeldung)

Am Montagmorgen kam es auf der Landesstraße 05 zwischen Wittenburg und Lehsen zu einem Verkehrsunfall bei dem bislang eine Person verletzt und im Fahrzeug eingeklemmt sein soll. Nach ersten Erkenntnissen kam der Fahrer eines PKW aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einem Straßenbaum. Die Landesstraße 05 ist aufgrund der Rettungsmaßnahmen in dem Bereich aktuell voll gesperrt. Die Feuerwehr ist im Einsatz, um den Autofahrer aus seinem Fahrzeug zu bergen. Ein Rettungshubschrauber ist ebenfalls vor Ort.



