POL-GÜ: Verkehrsunfall mit Personenschaden bei Güstrow

Güstrow (ots) -



Am 30.07.2022 gegen 13:45 Uhr kam es auf der B103 zwischen Güstrow und Sarmstorf zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Dabei überholte ein 24-jähriger rumänischer Fahrzeugführer eines BMW X6 mehrere Fahrzeuge hinter einem Traktor mit Anhänger. Als er sich neben einem, direkt hinter dem Traktor fahrenden, Ford Kuga befand, wollte die 56-jährige deutsche Fahrzeugführerin den Traktor auch überholen und scherte aus. Es kam zur seitlichen Kollision zwischen beiden Pkw, wodurch der Ford wieder auf den rechten Fahrstreifen gedrückt wurde und dadurch in das Heck des Traktoranhängers fuhr. Der 69-jährige deutsche Beifahrer im Ford Kuga wurde dabei schwer verletzt und auch die Fahrerin und die auf der Rückbank befindliche 1-jährige Enkelin wurden mit Schocksymptomen ins Krankenhaus verbracht. Die DEKRA wurde hinzugezogen. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B103 war für zirka drei Stunden voll gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 25.000 EUR.



Bernhardt PHK



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell