POL-HRO: Freilaufendes Pferd auf BAB 14 von PKW erfasst

Rostock (ots) -



Am 30.07.2022 gegen 03:45 Uhr ist auf der BAB 14, Fahrtrichtung

Dresden, kurz vor dem Autobahnkreuz Schwerin eine 22-jährige

Autofahrerin aus dem Vogtlandkreis mit ihrem Fahrzeuggespann (VW Golf

& Pferdeanhänger) mit der Mittelschutzplanke kollidiert. Das Gespann

drehte sich und der Anhänger kippte um. Das Pferd konnte aus dem

Anhänger entkommen und lief über die Autobahn.

Ein 40-jähriger Autofahrer aus dem LK Vorpommern-Rügen konnte mit

seinem PKW Mercedes nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte

zirka 2,5km weiter südlich mit dem Pferd. Das verletzte Tier konnte

nicht gerettet werden und musste durch einen hinzugezogenen Tierarzt

eingeschläfert werden.

Die Fahrzeuginsassen beider Fahrzeuge blieben unverletzt.

Die A14 blieb infolge des Unfalls für ca. 2,5 Stunden vollständig

bzw. einspurig in Richtung Dresden gesperrt.

Eingesetzt waren Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, des

Rettungsdiensts, die Autobahnmeisterei, der Bereitschaftstierarzt,

der Abschleppdienst sowie Polizeibeamte der Polizeireviere

Ludwigslust und Parchim sowie die Autobahnpolizei Stolpe.



Jacob Fynnau

Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Stolpe



