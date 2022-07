POL-NB: Unglücksfall am Strand im Ostseebad Thiessow

PR Sassnitz (ots) -



Am 29.07.2022, gegen 20:20 Uhr, ereignete sich am Strand des

Ostseebades Thiessow ein tragischer Unglücksfall, bei dem eine

57-jährige Deutsche von der Insel Rügen ums Leben kam. Nach

derzeitigem Kenntnisstand begab sich die Frau ins Wasser, um zwei

Jugendlichen zu helfen, welche aufgrund des starken Wellengangs in

Lebensgefahr geraten sind und nicht mehr selbstständig das Ufer

erreichten konnten. Der 57-Jährigen gelang es, gemeinsam mit einem

weiteren 49-jährigen Helfer, die Jugendlichen zu retten. Jedoch

geriet die 57-jährige Retterin daraufhin in Not und konnte nicht mehr

selbständig das Ufer erreichen.

Zwei zur Hilfe eilende Strandbesucher konnten die inzwischen leblose

Frau aus dem Wasser bergen und begannen umgehend mit der Reanimation.

Die inzwischen eingetroffenen Rettungskräfte setzten die Reanimation

erfolgreich fort. Die Verunglückte wurde im Anschluss in das

Krankenhaus Bergen eingeliefert. Kurze Zeit verstarb sie jedoch im

Krankenhaus. Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund hat die

Ermittlungen zur genauen Todesursache aufgenommen. Diese dauern

gegenwärtig an.





