POL-SN: Einbrecher verwüsten Gaststätte

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag kam es zu einem Einbruch in ein Restaurant in der Werderstraße. Ersten Erkenntnissen nach leerten die bisher unbekannten Tatverdächtigen einen Feuerlöscher und beschädigten dadurch das Inventar. Die Täter hinterließen einen erheblichen Sachschaden in Höhe von ca. 10.000EUR und entwedeten Bargeld. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten sich telefonisch (0385/5180-1560) oder über die Internetwache www.polizei.mvnet.de zu melden.



