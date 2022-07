POL-HRO: Falschgeld in Rostock - Fahndung nach zwei unbekannten Männern (mit Bildern)

Rostock (ots) -



Die Rostocker Kriminalpolizeiinspektion ermittelt derzeit wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld. Nun konnte eine Videoüberwachung Bilder der Tatverdächtigen liefern. Die zwei Männer stehen im Verdacht, seit Anfang Juni dieses Jahres in 60 Fällen falsche 20 und 50 Euro Banknoten in den Zahlungsverkehr gebracht zu haben. Vorrangig wurde das Falschgeld in Verkaufsstellen des Einzelhandels im Bereich der Stadt Rostock und im Landkreis in Umlauf gebracht.



Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung der unbekannten Täter geführt haben, bittet die KPI Rostock nun die Öffentlichkeit um Hilfe. Wer kann Hinweise zu den beiden Männer auf den Bildern geben? Die Bilder sind abrufbar unter https://fcld.ly/fahndungfalschgeld



Hinweise können telefonisch unter 038208 888 2224, über die Internetwache unter https://www.polizei.mvnet.de/ oder bei jeder Polizeidienststelle hinterlassen werden.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell