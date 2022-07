POL-NB: Fahndung nach gestohlenem BMW aus Wulkenzin

Wulkenzin (ots) -



Aktuell fahndet die Neubrandenburger Polizei nach einem in der Nacht in Wulkenzin gestohlenen BMW X6. Der Wagen ist perlmuttweiß und hat zum Zeitpunkt des Diebstahls das Kennzeichen MSE-C593 gehabt. Das Fahrzeug wurde vermutlich zwischen 01:00 und 06:00 Uhr morgens aus dem Bereich der Mühlenstraße in Wulkenzin gestohlen.



Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder denen das bereits gestohlene Fahrzeug im Tatzeitraum auf der Straße aufgefallen ist.



Sachdienliche Hinweise bitte an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395 / 55822224, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder aber an jede andere Polizeidienststelle.



