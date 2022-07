POL-LWL: Hoher Sachschaden nach Unfall mit Reisebus

Zarrentin / Stolpe (ots) -



Am Donnerstagnachmittag kam es auf der A24 in Höhe der Abfahrt Zarrentin zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Reisebus. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Fahrer des Reisebusses beim Spurwechsel auf die Überholfahrspur mit einem PKW kollidiert sein. Der 49-jährige deutsche Fahrer des PKW fuhr anschließend in die Mittelschutzplanke und kam dort zum Stehen. Keiner der Unfallbeteiligten wurde dabei verletzt. Der 61-jährige deutsche Busfahrer soll sich in einem Überholvorgang befunden und das auf der Überholspur fahrenden Auto vermutlich nicht gesehen haben. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 50.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die A24 in Richtung Hamburg für ungefähr eine Stunde voll gesperrt werden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell