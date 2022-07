POL-NB: Verkehrsunfall mit einer verletzter Person und Sachschaden in Greifswald, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Greifswald (ots) -



Am 28.07.2022 gegen 15:40 Uhr, kam es in Greifswald zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Ein 66-jähriger deutscher Radfahrer hatte die Absicht, die Ladebower Chaussee auf Höhe der Thomas-Müntzer-Straße zu überqueren. Dabei übersah er einen vorfahrtberechtigten Kleintransporter, welcher zu diesem Zeitpunkt die Ladebower Chaussee befuhr. Die 38-jährige deutsche Fahrzeugführerin konnte trotz Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer nicht verhindern. Infolge der Kollision kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich, blieb aber ansprechbar. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung durch Rettungskräfte ins Uniklinikum Greifswald verbracht und dort stationär aufgenommen. Die Fahrzeugführerin des Kleintransporters blieb unverletzt.

An Fahrrad und Transporter entstand ein Sachschaden von ca. 5.000,- Euro.

