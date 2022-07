POL-NB: Verkehrsunfall mit einer lebensbedrohlich verletzten Person in Wackerow, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Malchin (ots) -



Nach gegenwärtigem Kenntnisstand befuhr am 28.07.2022 gegen 16:35 Uhr

ein 36-jähriger deutscher Fahrer eines Pkw VW Golf die Ortslage

Wackerow aus Richtung Ivenack kommend in Richtung Ritzerow.

Auf Höhe der Unfallstelle kam plötzlich ein 16-jähriger deutscher

Radfahrer aus einer Grundstücksausfahrt auf die Fahrbahn gefahren. Es

kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Radfahrer.

Der Radfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde mit dem

Rettungshubschrauber ins Klinikum Neubrandenburg geflogen. Sein

Zustand wurde als lebensbedrohlich eingestuft. An den beteiligten

Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 5000,- Euro.

Zur Klärung des Unfallherganges wurde ein Gutachter der DEKRA

hinzugezogen.



