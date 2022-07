Öffentlichkeitsfahndung nach 59-jährigem Mann aus Greifswald , Landkreis Vorpommern-Greifswald

Details anzeigen vermisster Gerd Stade vermisster Gerd Stade

Seit dem 28.07.2022, ca. 08:30 Uhr, wird Gerd Stade vermisst. Herr Stade wurde letzmalig auf dem Gelände der Johanna-Odebrecht-Stiftung in der Gützkower Landstraße in Greifswald gesehen. Von dort hat sich der Vermisste in unbekannte Richtung entfernt. Die umgehend eingeleiteten Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zu seinem Auffinden.

Herr Stade ist derzeit unbekannten Aufenthalts. Der 59-Jährige wird wie folgt beschrieben.

- ca. 1,70 m groß

- mittellange, dunkel gelockte Haare, dunkler Schnauzbart

- schlanke Figur

- mit einer grauen Hose, einem hellgrauen T-Shirt und einer graue Jacke bekleidet

- hinkt leicht und hat keine Gehhilfe bei sich

- der Vermisste trägt ein Armband der Odebrecht-Stiftung Greifswald am Handgelenk

- der Vermisste benötigt dringend ärztliche Hilfe

Die Polizei bittet die Bevölkerung und die Medien um Unterstützung bei der Suche nach dem 59-Jährigen.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Gerd Stade geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Greifswald, Tel: 03834-540-224 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst