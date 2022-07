POL-SN: Zwei Tatverdächtige nach Zeugenhinweis gestellt

Schwerin (ots) -



Nach einem Hinweis konnten in der Nacht zu Donnerstag zwei Tatverdächtige in Schwerin gestellt werden.

Der Vorfall ereigente sich am Donnerstag gegen 04:30 Uhr. Zwei Tatverdächtige sollen ein Gebäude in der Mecklenburgstraße mit Farbe besprüht haben. Ein Zeuge hielt Blickkontakt zu den beiden Männern und wählte den Notruf der Polizei. Die unmittelbar eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers Schwerin stellten die 24- und 25-jährigen Tatverdächtigen auf dem Marienplatz. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen im Strafverfahren der Sachbeschädigung übernommen. Es folgten umfangreiche Maßnahmen zur Spurensicherung. Die beiden deutschen Männer waren alkoholsiert. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,3 Promille bei dem 25-Jährigen und 1,67 Promille bei dem 24-jährigen Schweriner.

Die Polizeiinspektion Schwerin bedankt sich bei dem couragierten Zeugen.



