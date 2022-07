POL-LWL: Hoher Sachschaden nach Brand eines Heizungsraumes

Grabow (ots) -



Am Mittwochnachmittag kam es zum Brand eines Heizungsraumes in Grabow. Personen wurden dabei nicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll beim Betrieb eines Holzvergaserofens aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer in dem Heizungsraum entstanden sein. Die Flammen sollen zudem auf einen darüberliegenden Balkon übergegriffen haben. Die Bewohner des Hauses verständigten daraufhin die Feuerwehr und Polizei. Kameraden der Feuerwehren aus Grabow, Prislich und Werle kamen vor Ort, um den Brand zu löschen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Die Sachschadenshöhe wird bislang auf ca. 35.000 Euro geschätzt.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Josefin Kurz

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell