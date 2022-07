POL-NB: Versuchte schwere Brandstiftung in Greifswald

Greifswald (ots) -



Am 28.07.2022, gegen 01:25 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem

Brand in der Tolstoistraße 8b in 17491 Greifswald gerufen.

Ein auf dem Heimweg befindlicher Zeuge bemerkte die Flammen und

wählte umgehend den Notruf. Durch bislang unbekannte Tatverdächtige

wurde ein vor dem Aufgang abgestellter Kinderwagen in Brand gesetzt.

Anschließend griffen die Flammen auf die Hauseingangstür über. Zur

Brandbekämpfung waren sechs Kameraden der Berufsfeuerwehr aus

Greifswald eingesetzt. Diese konnten das Feuer schnell löschen und

ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindern.

Aufgrund des Brandes kam es zu einer Rauchentwicklung im Treppenhaus.

Die Feuerwehr lüftete dieses mit Hilfe eines Gebläses.

Menschen wurden durch den Brand nicht verletzt. Sie konnten konnten

während der Löscharbeiten in ihren Wohnungen verbleiben.

Der Kinderwagen wurde durch das Feuer komplett zerstört und auch die

Haustür wurde stark beschädigt. Der entstandene Gesamtsachschaden

wird auf etwa 2.050 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst aus Anklam führt vor Ort die Ermittlungen und

war zur Spurensicherung eingesetzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das

Polizeihauptrevier in Greifsawald unter 03834/540224, die

Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder

aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.





