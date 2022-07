POL-GÜ: Polizeieinsatz in Teterower Bekleidungsgeschäft

Teterow (ots) -



Gegen 13:45 Uhr wurde die Polizei in Teterow durch Angestellte eines Teterower Bekleidungsgeschäftes über eine Bedrohungslage informiert. Die Angestellten forderten die Kunden zum Verlassen des Geschäftsbereichs auf und informierten die Polizei. Der Sachverhalt wurde polizeilich geprüft, dabei kam ein Sprengstoffspürhund zum Einsatz. Nach Prüfung der Sachlage konnte eine Gefährdung ausgeschlossen werden. Es traten keine Personen- oder Sachschäden ein.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Androhens von Straftaten aufgenommen.



Nico Findeklee



EPHK



