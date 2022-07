POL-HRO: Wohnmobil aus Güstrow entwendet

Details anzeigen Wohnmobil (Bild) Wohnmobil (Bild)

Güstrow (ots) -



In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es in Güstrow zum

Diebstahl eines Wohnmobils gekommen.

Noch am Vorabend wurde das weiße Fahrzeug der Marke Peugeot neben dem

Grundstück des Eigentümers in der Straße Hasenhörn gesehen. Am Morgen

gegen 07 Uhr bemerkte man das Fehlen des Wohnmobils. Hierzu ermittelt

nun die Kriminalpolizei.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich

des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben

können, sich an die Polizei zu wenden.

Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer

03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede

andere Polizeidienststelle entgegen.

Ein Foto vom entwendeten Wohnmobil befindet sich in der Anlage.





